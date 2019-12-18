ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виверження вулкану у Новій Зеландії: тіла зниклих безвісти змило в море

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 05:41
Виверження вулкану у Новій Зеландії: тіла зниклих безвісти змило в море
Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Відомо про двох зниклих безвісти в Новій Зеландії

Поліція Нової Зеландії вважає, що тіла двох людей, зниклих безвісти після виверження вулкана змило в море. Про це інформує dpa.

Заступник комісара поліції Майк Клемент заявив у середу, 18 грудня, що влада глибоко жалкуює, що їм не вдалося знайти тіла австралійського підлітка і місцевого гіда.

"Я твердо переконаний, але я не можу бути абсолютно впевнений, що ці два тіла було змито в море", - сказав Клемент.

Виверження найактивнішого вулкану Нової Зеландії, розташований біля східного узбережжя Північного острова країни, сталося в понеділок, 9 грудня, коли десятки туристів відвідували приватний острів.

Поліція заявила, що вони виявили тіло в воді під час обшуку з повітря на наступний день після катастрофи, але не змогли підібратися досить близько.

В результаті виверження вулкану 16 осіб були визнані мертвими. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 14 осіб, які отримали поранення, все ще проходять лікування в чотирьох лікарнях по всій Новій Зеландії. Десять з них все ще у критичному стані. Ще 13 осіб були переведені в Австралію.

Нагадаємо, виверження вулкана у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Серед них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Виверження вулкана в Новій Зеландії: загинули 16 людей, 20 постраждали На вулкані Етна зафіксували нове виверження: Італія "закрила" небо
Новини України вулканНовая Зеландияизвержение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся