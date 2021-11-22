RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виверження вулкану на Ла-Пальмі: токсичний газ загрожує жителям трьох муніципалітетів

Автор: Сергій Пишкін

Влада острова Ла-Пальма наказала жителям трьох муніципалітетів не покидати свої домівки після того, як новий потік лави досяг океану. Вулканічні випарювання є небезпечними для здоров’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про жителів муніципалітетів Тасакорте, Сан-Боронон й деяких районів Ель-Кардона. Їм порадили не покидати свої домівки, зачинити двері й вікна, оскільки сильний вітер направив токсичну хмару углиб острова.

Наразі солдати з військового підрозділу з надзвичайних ситуацій займаються вимірюванням якості повітря в відповідних районах.

Водночас на Ла-Пальмі вкотре закрили аеропорт. Він не працюватиме протягом наступних двох діб.

Мешканцям Санта-Крусу порадили носити захисні маски, у разі потреби вийти на вулицю.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що на Канарах досі продовжується виверження вулкану на острові Ла Пальма, яке почалося вперше в середині вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія