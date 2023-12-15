Израильские военные по ошибке убили трех заложников ХАМАСа

Он отметил, что ЦАХАЛ несет ответственность за "трагический инцидент".

"Это район, где солдаты сталкивались со многими террористами, включая террористов-смертников", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как заложникам удалось вырваться из плена ХАМАСа, Хагари заявил, что, по мнению военных, "трое бежали или были брошены террористами, которые держали их в плену".

Хагари добавил, что после перестрелки, во время сканирования и осмотра, сразу же возникло подозрение относительно личности погибших, и их тела были быстро переданы на экспертизу в Израиль, где и была установлена личность заложников.

Он также добавил, что ЦАХАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента.

"Это трагическое событие, произошедшее в зоне боевых действий, где в последние дни и сегодня войска столкнулись со многими террористами и вели тяжелые бои", - говорит он.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.

14 декабря в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. При этом в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше нескольких месяцев.

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