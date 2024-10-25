Израильская армия ликвидировала террориста, приказавшего убить заложников в Секторе Газа

Армия Израиля провела операцию, в ходе которой был убит террорист, который в сентябре приказал убить израильских заложников в бомбоубежище Реим в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что террорист был убит во время операции военных.

"Мы ликвидировали террориста "Нухба", который руководил резней в бомбоубежище Реим. По иронии судьбы, этот террорист также работал на БАПОР (Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, UNRWA, - ред.) Мы продолжим поиски и найдем всех причастных к этой жестокой резне", - сказал спикер.

Хагари также добавил, что террористы ХАМАС до сих пор удерживают в заложниках в Секторе Газа 101 человека. Военные обязуются вернуть их домой.

Отметим, что "Нухба" - это спецподразделение бригад Аль-Касам, военного крыла ХАМАС. Термин используется израильтянами для обозначения боевиков группировки.