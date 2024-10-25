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Израильская армия ликвидировала террориста, приказавшего убить заложников в Секторе Газа

Пятница 25 октября 2024 01:10
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Израильская армия ликвидировала террориста, приказавшего убить заложников в Секторе Газа Фото: ЦАХАЛ лечила опасного террориста ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Израиля провела операцию, в ходе которой был убит террорист, который в сентябре приказал убить израильских заложников в бомбоубежище Реим в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что террорист был убит во время операции военных.

"Мы ликвидировали террориста "Нухба", который руководил резней в бомбоубежище Реим. По иронии судьбы, этот террорист также работал на БАПОР (Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, UNRWA, - ред.) Мы продолжим поиски и найдем всех причастных к этой жестокой резне", - сказал спикер.

Хагари также добавил, что террористы ХАМАС до сих пор удерживают в заложниках в Секторе Газа 101 человека. Военные обязуются вернуть их домой.

Отметим, что "Нухба" - это спецподразделение бригад Аль-Касам, военного крыла ХАМАС. Термин используется израильтянами для обозначения боевиков группировки.

Убийство заложников террористами ХАМАС

7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль с территории Сектора Газа. Во время вторжения они убили 1200 израильтян и иностранцев, а также захватили в заложники около 250 человек, которых вывезли и до сих пор удерживают в Секторе Газа.

В начале сентября этого года израильские военные проводили операцию в туннелях под городом Рафах в Секторе Газа. Террористы ХАМАС убили шестерых заложников, когда солдаты ЦАХАЛ приближались к их местонахождению.

Инцидент спровоцировал протесты в Израиле. Люди обвиняли премьер-министра Беньямина Нетаньяху в неспособности договориться с террористами ХАМАС об освобождении других заложников, находящихся в Секторе Газа.

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