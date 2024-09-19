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В Израиле заявили о планах Ирана на убийство Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Израиль заявил о планах Ирана убить израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В связи с этим был арестован израильский бизнесмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По предварительным данным, полиция и спецслужбы Израиля обвиняют израильского бизнесмена в том, что дважды незаконно переправлялся в Иран через Турцию. Во время этого он якобы встречался с представителями разведки, руководившими потенциальными сговорами Тегерана.

Вероятно, речь идет о 73-летнем бизнесмене из города Ашкелон Моти Мамана. Он в Иране обсуждал планы нападения на:

  • Нетаньяху;
  • министра обороны Йоава Галланта;
  • руководителя разведки "Шин-Бет" Ронен Бар;
  • бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

"Гражданин Израиля требовал предоплату в размере 1 миллиона долларов перед выполнением каких-либо действий. Иранские агенты отклонили его запрос и сообщили, что свяжутся с ним в будущем", - заявили в израильской службе безопасности "Шин-Бет".

Бизнесмен, вероятно, получил эквивалент около 558 000 долларов в евро за участие во встречах с сотрудниками иранской разведки. Ему было предъявлено обвинение 19 сентября 2024 года.

Конфликт между Ираном и Израилем

31 июля в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Гания. Он приехал в Иран для участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пазешкиана.

Иранские власти сразу обвинили в этом израильские спецслужбы, утверждая, что по гостевому дому, где находился Гания, был нанесен ракетный удар.

В то же время западные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что Гания погиб из-за взрыва бомбы, которую заложили в здании за несколько месяцев до происшествия.

Более подробно о ликвидации лидера ХАМАС – вматериале РБК-Украина .

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