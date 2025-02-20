В Израиле произошла серия взрывов автобусов, власти говорят о новых терактах

Сначала два пустых автобуса одновременно взорвались на двух парковках в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме. Полиция сразу заявила, что инцидент предположительно является попыткой комбинированного террористического акта.

По сообщениям муниципалитета Бат-Яма, "чудом автобусы прибыли на парковку за мгновение до взрыва". Поэтому жертв удалось избежать.

В это же время всем автобусам в районе Тель-Авива было приказано провести досмотр транспортных средств.

Взрыв третьего автобуса

Вскоре третий автобус взорвался на парковке в Бат-Яме. Как пишет издание, это усилило подозрения, что серия взрывов в пригороде Тель-Авива является скоординированной попыткой теракта.

"Сотрудники полиции остановили движение легкорельсового транспорта в этом районе из-за подозрения, что подозреваемый проник в один из вагонов поезда", - пишет издание.

Полиция с еще большей уверенностью заявила, что инцидент предположительно является террористическим актом, хотя рассматриваются все версии.

Для взрывов готовились пять автобусов

Всего на воздух, предварительно, должны были взлететь пять автобусов. На других местах происшествия обезврежено еще два взрывных устройства.

Все пять взрывных устройств, которые сработали или были обезврежены этим вечером, имели таймеры, и все взрывы должны были произойти одновременно.

В отчете со ссылкой на источники в органах безопасности говорится, что это была "стратегическая террористическая атака".

На взрывчатке оставлено послание

Кроме того, как сообщается, на одном из невзорвавшихся устройствах имеется сообщение "Месть из Тулькарема" - ссылка на город на Западном берегу, где Армия обороны Израиля недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

Министр транспорта Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо останавливать и проверять "все автобусы, поезда и легкорельсовые поезда и действовать в соответствии с инструкциями Шин Бет и полиции" во время оценки ситуации в связи с комбинированным взрывом, который, по подозрению полиции, связан с терроризмом.

Обыски автобусов и поездов завершены

По последним данным, полиция завершила обыски автобусов и поездов. Начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргароф добавил, что полиция все еще пытается выяснить, сколько подозреваемых были вовлечены в предполагаемый теракт.

Он добавляет, что подозреваемый, личность которого была указана в сообщениях в социальных сетях, на самом деле является "невиновным человеком", который не имеет никакого отношения к инциденту.

По сообщениям, устройства планировалось взорвать завтра, когда автобусы будут находиться в движении.

ХАМАС взял ответственность на себя

Так называемый "Тулькаремский батальон" ХАМАС, базирующийся в Тулькареме на Западном берегу реки Иордан, опубликовал в своем Telegram-канале заявление, которое может свидетельствовать об ответственности группировки за комбинированный взрыв автобусов в Тель-Авиве.

В заявлении отмечается: "Месть мучеников не будет забыта, пока оккупант присутствует на нашей земле... Это джихад либо победы, либо мученичества".