В Израиле мужчина устроил стрельбу в центре Тель-Авива

По данным издания, вечером в субботу, 5 августа, в Тель-Авиве на улице Монтефиоре, недалеко от пересечения с улицей Нахалат Биньямин, раздались выстрелы.

Первое сообщение о стрельбе и раненом, по данным служба скорой помощи "Маген Давид Адом", поступило в 18:44.

Пресс-служба полиции сообщила, что на место происшествия выехал генеральный инспектор полиции Коби Шабтай.

Судя по имеющейся информации, сейчас подтверждается версия о теракте. Нападение было совершено незадолго до начала массовой акции протеста, которая вечером должна была пройти в районе перекрестка Каплан.

Полиция отметила, что акция не отменяется, но участникам следует проявлять осторожность.

Экстренные службы сообщили, что раненого доставили в больницу "Ихилов". Он в критическом состоянии. Пуля попала в голову.

С террористом, который открыл огонь по людям, полиция вступила в перестрелку, во время которой один инспектор полиции был тяжело ранен, но террорист был нейтрализован.

Теракты в Тель-Авиве

К сожалению, сегодняшний теракт не единственный, который произошел в городе. Например, весной в Тель-Авиве произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Израильские СМИ сообщали, что и летом происходили чрезвычайные происшествия. Лишь вчера 16-летний араб напал с ножом на 20-летнего еврейского юношу, ранив его. Нападавшего задержали.

К тому же, мы сообщали, что вчера в Тель-Авиве мужчина на автомобиле сбил людей на тротуаре, после чего напал на прохожих. В результате происшествия есть пострадавшие.

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