В ОАЭ убили раввина, Израиль заявил об "антисемитском теракте" и подозревает Иран

В Объединенных Арабских Эмиратах нашли тело раввина Цви Когана, пропавшего 21 ноября. В Израиле подозревают Иран в убийстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Раввин Цви Коган, у которого также есть гражданство Молдовы, исчез в Объединенных Арабских Эмиратах 21 ноября. Сообщается, что его похитили в Дубае. Его тело обнаружили в воскресенье, 24 ноября.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убийство Когана назвали "зверским антисемитским террористическим инцидентом".
"Государство Израиль использует все имеющиеся у него средства, чтобы привлечь к ответственности убийц Когана и отправивших их", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Министерство внутренних дел ОАЭ подтвердило, что получило уведомление от семьи Цви Коган об исчезновении, но не упомянуло при этом о его израильском гражданстве, назвав его только гражданином Молдовы.
Бывший глава контрразведки "Моссада" Одед Айлам заявил, что подозрение в причастности убийства раввина упало на Иран.
The Telegraph пишет, что правоохранительные органы ОАЭ в причастности к делу подозревают троих граждан Узбекистана. Издание Ynet со ссылкой на представителей спецслужб отмечает, что убийцы Когана якобы сбежали в Турцию.
Раввин Цви Коган, кроме израильского, также имел гражданство Молдовы. Он представлял религиозное движение евреев-хасидов "Хабад".
Раввин работал над распространением иудаизма в ОАЭ, основал первый в регионе еврейский образовательный центр, а также помог сделать кошерную пищу широко доступной.
Отмечается, что в последние годы отношения между ОАЭ и Израилем потеплели. В 2020 году ОАЭ дипломатически признали Израиль.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился. В последние месяцы были ликвидированы главари группировок ХАМАС и "Хезболлы", которых поддерживает Тегеран.
В начале октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет. Иран заявил, что это был ответ на гибель главарей ХАМАС и "Хезболла".
Израиль 26 октября нанес ответный удар по Ирану. Израиль сообщает, что, в частности, ударил по объектам производства баллистических ракет и батареям ПВО.
На днях Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта из-за боевых действий в Секторе Газа.
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