В ОАЭ убили раввина, Израиль заявил об "антисемитском теракте" и подозревает Иран

В Объединенных Арабских Эмиратах нашли тело раввина Цви Когана, пропавшего 21 ноября. В Израиле подозревают Иран в убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Раввин Цви Коган, у которого также есть гражданство Молдовы, исчез в Объединенных Арабских Эмиратах 21 ноября. Сообщается, что его похитили в Дубае. Его тело обнаружили в воскресенье, 24 ноября.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убийство Когана назвали "зверским антисемитским террористическим инцидентом".

"Государство Израиль использует все имеющиеся у него средства, чтобы привлечь к ответственности убийц Когана и отправивших их", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министерство внутренних дел ОАЭ подтвердило, что получило уведомление от семьи Цви Коган об исчезновении, но не упомянуло при этом о его израильском гражданстве, назвав его только гражданином Молдовы.

Бывший глава контрразведки "Моссада" Одед Айлам заявил, что подозрение в причастности убийства раввина упало на Иран.

The Telegraph пишет, что правоохранительные органы ОАЭ в причастности к делу подозревают троих граждан Узбекистана. Издание Ynet со ссылкой на представителей спецслужб отмечает, что убийцы Когана якобы сбежали в Турцию.

Что известно о Цви Когане

Раввин Цви Коган, кроме израильского, также имел гражданство Молдовы. Он представлял религиозное движение евреев-хасидов "Хабад".

Раввин работал над распространением иудаизма в ОАЭ, основал первый в регионе еврейский образовательный центр, а также помог сделать кошерную пищу широко доступной.

Отмечается, что в последние годы отношения между ОАЭ и Израилем потеплели. В 2020 году ОАЭ дипломатически признали Израиль.