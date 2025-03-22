Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива
Армия обороны Израиля сбила ракету, выпущенную хуситами с территории Йемена по аэропорту Бен-Гурион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ и издание The Times of Israel.
Отмечается, что 21 марта, около 22:30, в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они утверждают, что их целью был аэропорт Бен-Гурион.
В своем заявлении боевики "предупреждают все авиакомпании, что так называемый аэропорт Бен-Гурион стал опасным для воздушного движения и будет оставаться таковым до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада".
Хуситы также сообщили о запуске большего количества беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, которые наносили удары по их объектам в Йемене.
Обострение между США и йеменскими хуситами
С октября 2023 года, после начала войны в Секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, хуситы начали атаковать коммерческие суда, направлявшиеся через Аденский пролив и Красное море в обоих направлениях.
В конце февраля 2025 года, президент США Дональд Трамп издал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией.
15 марта военные Соединенных Штатов ударили по десяткам целей террористов в Йемене.
В администрации Трампа это объяснили кампанией против пиратства, насилия и терроризма. Кроме того, Белый дом решил склонить к подписанию мирного соглашения Иран, поскольку каждый шаг хуситов диктуется Тегераном.
Во время американских ударов, были уничтожены несколько лидеров хуситов.
20 марта Израиль был атакован из Йемена двумя баллистическими ракетами, но военные обезвредили их. По словам хуситов, они также целились по аэропорту Бен-Гуриона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.