Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива

Отмечается, что 21 марта, около 22:30, в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они утверждают, что их целью был аэропорт Бен-Гурион.

В своем заявлении боевики "предупреждают все авиакомпании, что так называемый аэропорт Бен-Гурион стал опасным для воздушного движения и будет оставаться таковым до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада".

Хуситы также сообщили о запуске большего количества беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, которые наносили удары по их объектам в Йемене.