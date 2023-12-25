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Израиль заявил, что нашел в подземных туннелях ХАМАС пятерых убитых заложников

Фото: Израиль обнаружил тела мертвых заложников в туннелях ХАМАС в Газе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела пятерых погибших пленных в подземных туннелях ХАМАС на севере Сектора Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что пока неизвестно, как заложники ХАМАСа погибли, поскольку экспертиза еще не завершена.

"Мы проинформируем семьи, а затем, в зависимости от того, одобрят ли они, общественность", - сказал он.

Известно, что среди погибших трое солдат и двое гражданских, находившихся среди 240 человек, которых палестинские боевики ХАМАС похитили во время нападения на Израиль 7 октября.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября ХАМАС напал на Израиль. Боевики убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и начал военные действия против террористов в секторе Газа.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве перемирия из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предложил уволить 40 человек. Однако ХАМАС отклонил предложение.

 

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