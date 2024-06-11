Израиль нанес авиаудар по объектам "Хезболлы" в Ливане: ЦАХАЛ показал видео атаки

Израильские военные отметили, что был атакован военный комплекс подразделения "Хезболла" 4400, подразделение материально-технического подкрепления этой организации.

"Подраздел используется для контрабанды оружия до и из Ливана. В комплексе были поражены два участка, расположенные в районе Баальбека в глубине Ливана", - рассказали в ЦАХАЛ.

Также сообщается о нанесении ударов по объектам террористов в районе Айтарун на юге Ливана. Среди них есть военный объект и две военные структуры "Хезболлы".

Такие авиаудары в Армии обороны Израиля объяснили ответом за сбитый беспилотник ЦАХАЛ, который "действовал в небе Ливана" вчера, 10 июня.

В публикации было опубликовано видео удара израильской авиации на юге Ливана.

Удары Израиля по "Хезболлу"

Напомним, "Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога" взята из Корана) является военизированной ливанской шиитской организацией и политической партией, выступающей за создание в Ливане исламского государства.

Эта организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой шиитских радикальных священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью был провозглашен "военный ответ на оккупацию" Израилем части Ливана.

Отметим, что Хезболла признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

Так, например, в апреле Армия обороны Израиля ударила по крупному объекту "Хезболла" по производству оружия в Ливане. Кроме того, 15 апреля ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удар по двум базам этой террористической организации в Ливане. А через несколько дней после этого ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

Добавим, в конце апреля стало известно, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Ливан, чтобы озвучить предложения по предотвращению дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и "Хезболлой".