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Израиль сообщил США, что ответственен за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, - СМИ

Фото: армия Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль сразу же после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании сообщил США, что именно он стоит за этим деянием.

Передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание пишет, что представители администрации президента США Джо Байдена были в ярости из-за решения Израиля устранить Ханию. Они опасались, что это может свести на нет месяцы осторожных переговоров о перемирии в Газе.

Газета также сообщает, что официальные лица США возмущены тем, что Израиль не информирует их перед началом других операций по убийству "Хезболлы" или иранских командиров.

Кроме того, израильский чиновник на условиях анонимности подтвердил, что телефонный разговор между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе, после смерти Хании, действительно был "напряженным".

Тем не менее, нет никаких признаков того, что Байден готов оказать существенное давление на Израиль, чтобы попытаться сдержать его действия, например, обусловить или ограничить военную помощь. Об этом сказали несколько человек, знакомых с внутренними обсуждениями.

Что произошло за последнее время

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Иран и Израиль не обострять конфликт. Кроме того, после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и австралийскими коллегами он сказал, что переговоры по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе войны в Газе достигли финальной стадии.

Также мы писали, что Америка отправила истребители F/A-18 на военную на Ближнем Востоке в рамках усиления защиты Израиля от возможной атаки Ирана.

В Пентагоне тем временем заявили, что увеличение военного присутствия имеет цель деэскалации регионального конфликта.

Ранее РБК-Украина сообщало, в чем суть конфликта между Ираном и Израилем.

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