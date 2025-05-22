Израиль усилит охрану своих посольств после убийства двух работников в США

Израиль усилит охрану своих посольств по всему миру. Такое решение приняли после убийства двух работников посольства в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (Twitter).
Нетаньяху заявил, что возмущен "ужасным антисемитским" убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.
Премьер Израиля поговорил с генеральным прокурором США Пам Бонди, которая рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух сотрудников посольства. Прокурор пообещала, что США привлекут убийцу к ответственности.
"Мы являемся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ней нужно бороться всеми силами", - отметил Нетаньяху.
Он добавил, что поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.
Вечером 21 мая в Вашингтоне застелили двух сотрудников посольства Израиля. Это произошло возле Еврейского музея, неподалеку от офиса ФБР.
Полиция Вашингтона сообщила, что одного подозреваемого задержали, он находится под стражей. Во время задержания он кричал "свободная, свободная Палестина".
Погибшими были парень и девушки - молодая пара, которая собиралась пожениться.
"Это была замечательная пара, которая приехала провести вечер в культурном центре Вашингтона", - сказал посол Израиля в США Йехиль Лейтер.
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