ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль усилит охрану своих посольств после убийства двух работников в США

Вашингтон, Четверг 22 мая 2025 10:24
UA EN RU
Израиль усилит охрану своих посольств после убийства двух работников в США Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль усилит охрану своих посольств по всему миру. Такое решение приняли после убийства двух работников посольства в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (Twitter).

Нетаньяху заявил, что возмущен "ужасным антисемитским" убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

Премьер Израиля поговорил с генеральным прокурором США Пам Бонди, которая рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух сотрудников посольства. Прокурор пообещала, что США привлекут убийцу к ответственности.

"Мы являемся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ней нужно бороться всеми силами", - отметил Нетаньяху.

Он добавил, что поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.

Убийство сотрудников посольства Израиля

Вечером 21 мая в Вашингтоне застелили двух сотрудников посольства Израиля. Это произошло возле Еврейского музея, неподалеку от офиса ФБР.

Полиция Вашингтона сообщила, что одного подозреваемого задержали, он находится под стражей. Во время задержания он кричал "свободная, свободная Палестина".

Погибшими были парень и девушки - молодая пара, которая собиралась пожениться.

"Это была замечательная пара, которая приехала провести вечер в культурном центре Вашингтона", - сказал посол Израиля в США Йехиль Лейтер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Вашингтон
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич