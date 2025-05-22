Израиль усилит охрану своих посольств после убийства двух работников в США

Израиль усилит охрану своих посольств по всему миру. Такое решение приняли после убийства двух работников посольства в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (Twitter).

Нетаньяху заявил, что возмущен "ужасным антисемитским" убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

Премьер Израиля поговорил с генеральным прокурором США Пам Бонди, которая рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух сотрудников посольства. Прокурор пообещала, что США привлекут убийцу к ответственности.

"Мы являемся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови и с ней нужно бороться всеми силами", - отметил Нетаньяху.

Он добавил, что поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства.