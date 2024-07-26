Израиль предупредил Францию об угрозе терактов во время Олимпиады, - Le Figaro

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац направил письмо своему французскому коллеге Стефану Сежурне, в котором пишет о том, что "некоторые стараются помешать праздничности этого радостного события (проведению Олимпиады в Париже, – ред.)". Копию письма получили редакции ряда СМИ.

"На этот момент у нас есть оценки потенциальных угроз со стороны иранских террористических групп и других террористических организаций, направленных на совершение терактов против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр", — написал Кац.

От МОК требовали не допустить Израиль к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отклонили требование Палестины не допустить Израиль к Парижским играм из-за войны в Газе. Палестинский олимпийский комитет призвал к запрету Израиля в письме МОК, заявив, что бомбардировки в Секторе Газа является нарушением олимпийского перемирия.