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Израиль предупредил Францию об угрозе терактов во время Олимпиады, - Le Figaro

Фото: министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израиль предупредил Францию о возможных террористических актах против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro/

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац направил письмо своему французскому коллеге Стефану Сежурне, в котором пишет о том, что "некоторые стараются помешать праздничности этого радостного события (проведению Олимпиады в Париже, – ред.)". Копию письма получили редакции ряда СМИ.

"На этот момент у нас есть оценки потенциальных угроз со стороны иранских террористических групп и других террористических организаций, направленных на совершение терактов против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр", — написал Кац.

От МОК требовали не допустить Израиль к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отклонили требование Палестины не допустить Израиль к Парижским играм из-за войны в Газе. Палестинский олимпийский комитет призвал к запрету Израиля в письме МОК, заявив, что бомбардировки в Секторе Газа является нарушением олимпийского перемирия.

 

 

 

Сегодня, 26 июля, стартует летняя Олимпиада-2024 во Франции. В течение двух недель спортсменов ждет насыщенная программа соревнований, а болельщики смогут следить за ходом событий в прямой трансляции.

РБК-Украина приводит расписание главных соревнований и выступлений украинской сборной на Олимпиаде.

На фоне сложной геополитической ситуации организаторы Игр предпринимают усиленные меры безопасности . Особое внимание будет уделено церемонии открытия, которая впервые в истории состоится вне стадиона.

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