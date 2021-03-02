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В Ізраїлі зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу з Нью-Йорка

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі зафіксували три випадки зараження варіантом коронавірусу з Нью-Йорка. Це члени однієї сім'ї.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Поки невідомо, чи повернулася ця сім'я або окремі її члени нещодавно Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, ці люди могли бути в контакті з кимось, хто нещодавно повернувся з Нью-Йорка.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю побоюються, що в країні вже встигли рознести цей штам серед громадян.

Також повідомляється, що виявлені два випадки зараження штамом з Південної Африки.

Новий штам, так званий "нью-йоркський", був зафіксований вперше в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. До середини лютого, за даними досліджень, кожен четвертий випадок зараження в місті припадав на новий штам, який може бути більш стійким проти вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.

Також уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.

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Новини України ІзраїльКоронавірус
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