В Ізраїлі зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу з Нью-Йорка
В Ізраїлі зафіксували три випадки зараження варіантом коронавірусу з Нью-Йорка. Це члени однієї сім'ї.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Поки невідомо, чи повернулася ця сім'я або окремі її члени нещодавно Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, ці люди могли бути в контакті з кимось, хто нещодавно повернувся з Нью-Йорка.
У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю побоюються, що в країні вже встигли рознести цей штам серед громадян.
Також повідомляється, що виявлені два випадки зараження штамом з Південної Африки.
Новий штам, так званий "нью-йоркський", був зафіксований вперше в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. До середини лютого, за даними досліджень, кожен четвертий випадок зараження в місті припадав на новий штам, який може бути більш стійким проти вакцини від коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.
Також уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.