В Ізраїлі зафіксували першу смерть від "Омікрона"

В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беер-Шева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За даними видання, в лікарні міста Беер-Шева на півдні Ізраїлю помер 60-річний пацієнт, який заразився "Омікроном". Лікарі пояснили, що чоловік страждав від кількох захворювань і вони стали основною причиною смерті.

Початковий ПЛР-тест чоловіка викликав підозру на наявність штаму "Омікрон". Тому були проведені додаткові дослідження. Вони підтвердили, що пацієнт заразився новим варіантом коронавірусу. Це сталося в понеділок вдень, незадовго до його смерті.