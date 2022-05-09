В Ізраїлі затримали підозрюваних у теракті в День незалежності

Ізраїльські сили безпеки в неділю затримали палестинців, підозрюваних у скоєнні теракту в місті Ельад під Тель-Авівом. Двоє чоловіків переховувалися недалеко від місця злочину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За її даними, зловмисники - двоє чоловіків віком 19 і 20 років - переховувалися у кар'єрі поряд із населеним пунктом.

Нагадаємо, в результаті нападу в Ельаді, що стався 5 травня під час святкування Дня Незалежності, загинули троє ізраїльтян, ще чотири людини отримали поранення. Терористи проникли на ізраїльську територію із Західного берега річки Йордан.

Після теракту, прем'єр-міністр Беннет повідомив про плани створення збройної Національної гвардії, зазначивши в ній "велику необхідність, особливо в ультраортодоксальних містах, де менше людей мають зброю".