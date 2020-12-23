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В Ізраїлі виявили зараження новим штамом COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі зареєстрували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу. Три випадки були виявлені в ізраїльтян, які повернулися з Великобританії.

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Про це повідомляє Newsru.co.il.

Джерело зараження в четвертому випадку поки не виявлено.

Наголошується, що троє ізраїльтян знаходяться в одній з "карантинних готелів".

Нагадаємо, раніше понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через новий штам коронавірусу.

В матеріалі РБК-Україна говорилося, що з-за нового штаму коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження мутував COVID-19. Крім того, новий вид інфекції виявили ще в 5 державах. Коронавірус типу VUI - 202012/01 передається легше, ніж раніше відомий штам. Про це повідомили в Службі охорони здоров'я Великобританії.

Додамо, що 21 грудня надзвичайний комітет уряду Великобританії зібрався на термінове засідання з питання обмеження транспортного сполучення з Королівством для низки країн.

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