В Ізраїлі спалахнули протести після вбивства палестинця поліцією

В Ізраїлі спалахнули протести після вбивства палестинця Іяда Халака поліцією в Єрусалимі 30 травня. Люди виходили на протести з плакатами.

Про це пише BBC.

Розтин, проведений в неділю, виявив, що Халака двічі поранили в груди.

Адвокат Халака Джад Кадмані заявив, що отримані дані посилюють підозру, що поліцейські здійснили злочин.

"Ми очікуємо, що особи, відповідальні за розслідування, будуть просувати його вперед і передадуть до суду поліцейських", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці запідозрили наявність зброї у палестинця, але в підсумку вона не була знайдена.

Нагадаємо, схожа ситуація сталася раніше в США. 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували й він помер.

Після цього інциденту в США виникли масові акції протесту, які пізніше переросли у заворушення.

Як повідомлялося, влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадила комендантську годину внаслідок протестів.