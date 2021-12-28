В Ізраїлі посилили правила карантину: на самоізоляцію відправляють навіть вакцинованих

В Ізраїлі ухвалили рішення, що всі особи, які контактували із зараженими коронавірусом, будуть зобов'язані пройти самоізоляцію. Це стосується навіть тих, хто пройшов COVID-вакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у Facebook.
Сьогодні, 28 грудня, Беннет провів нараду щодо внесення змін до інструкції з проходження карантину вакцинованими. У ході наради чиновників було вирішено запровадити зміни, які рекомендували фахівці міністерства охорони здоров'я.
Це рішення буде застосовуватися до всіх громадян Ізраїлю у віці від 5 років та старше.
Рішення набуде чинності з 29 грудня 2021 року.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю змінило свої рекомендації щодо термінів проведення ревакцинації проти коронавірусу. Тепер третє щеплення можна проводити через три місяці після другої дози, а не через п'ять місяців, як рекомендувалося раніше.