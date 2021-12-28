В Ізраїлі посилили правила карантину: на самоізоляцію відправляють навіть вакцинованих

В Ізраїлі ухвалили рішення, що всі особи, які контактували із зараженими коронавірусом, будуть зобов'язані пройти самоізоляцію. Це стосується навіть тих, хто пройшов COVID-вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у Facebook .

Сьогодні, 28 грудня, Беннет провів нараду щодо внесення змін до інструкції з проходження карантину вакцинованими. У ході наради чиновників було вирішено запровадити зміни, які рекомендували фахівці міністерства охорони здоров'я.

Особи, які пройшли вакцинацію (дві дози) і контактували із зараженим коронавірусом (незалежно від штаму), будуть зобов'язані пройти ПЛР-тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до отримання результату тесту.

Протягом наступних десяти днів цим особам заборонено перебувати в місцях масового скупчення людей, на розважальних та культурно-масових заходах та контактувати з особами, які належать до категорій підвищеного ризику.

Це рішення буде застосовуватися до всіх громадян Ізраїлю у віці від 5 років та старше.

Особи, що не пройшли вакцинацію і що перебували в контакті з особою, зараженою коронавірусом (незалежно від штаму), повинні бути на карантині протягом семи днів і можуть вийти з карантину за умови негативного результату ПЛР-тесту на початку та на сьомий день самоізоляції.

Рішення набуде чинності з 29 грудня 2021 року.