В Ізраїлі суд засудив співробітника французького консульства до 7 років в'язниці

В Ізраїлі суд 8 квітня засудив співробітника консульства Франції в Єрусалимі Романа Франка до семи років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що ізраїльський суд засудив французького працівника консульства до семи років в'язниці за контрабанду зброї.

Раніше громадянин Франції постав перед Окружним судом Беер-Шеви й був визнаний винним у контрабанді вогнепальної зброї.

Відомо, що 24-річний француз працював у консульстві в якості водія. Він використовував службовий автомобіль, щоб незаконно ввозити вогнепальну зброю на територію Гази і на Західний берег, повідомляло видання Ynet. Слідчі також прийшли до висновку, що у французькому консульстві не знали про злочинну діяльність Франка.

Додамо, що за свої послуги француз отримав винагороду в розмірі близько 5,5 тис. доларів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що 25 березня 2019 з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шість чоловік. У зв'язку з цим стався військовий конфлікт між Ізраїлем і сектором Газа.

Після цього представники палестинського руху ХАМАС за посередництва Єгипту домовилися з Ізраїлем про припинення вогню на кордоні з сектором Газа. Сторони вже порушили цю домовленість.