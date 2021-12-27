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В Ізраїлі скоротили термін для введення третьої дози вакцини від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони Здоров'я Ізраїлю змінило свої рекомендації щодо термінів проведення ревакцинації проти коронавірусу. Тепер третє щеплення можна проводити через три місяці після другої дози, а не через п'ять місяців, як рекомендувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel

Видання зазначає, що нове керівництво розходиться з більшістю інших країн світу, які як і раніше рекомендують одержувачам вакцини мРНК чекати 5-6 місяців для ревакцинації.

"Судячи з усього, цей план покликаний дати Ізраїлю перевагу в боротьбі зі штамом "Омікрон", який здатний долати деякий захист вакцини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора застосування таблеток Pfizer від коронавірусу схвалив Ізраїль.

Крім того, раніше в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі хворі, на яких проводилося тестування,-одужали.

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ІзраїльВакцинація