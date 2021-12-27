ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ізраїлі скоротили термін для введення третьої дози вакцини від COVID

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 18:51
В Ізраїлі скоротили термін для введення третьої дози вакцини від COVID Фото: в Ізраїлі скоротили термін для введення третьої дози вакцини від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони Здоров'я Ізраїлю змінило свої рекомендації щодо термінів проведення ревакцинації проти коронавірусу. Тепер третє щеплення можна проводити через три місяці після другої дози, а не через п'ять місяців, як рекомендувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel

Видання зазначає, що нове керівництво розходиться з більшістю інших країн світу, які як і раніше рекомендують одержувачам вакцини мРНК чекати 5-6 місяців для ревакцинації.

"Судячи з усього, цей план покликаний дати Ізраїлю перевагу в боротьбі зі штамом "Омікрон", який здатний долати деякий захист вакцини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора застосування таблеток Pfizer від коронавірусу схвалив Ізраїль.

Крім того, раніше в Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час чого всі хворі, на яких проводилося тестування,-одужали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Вакцинація
NEWS
В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"
В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід