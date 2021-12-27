В Ізраїлі скоротили термін для введення третьої дози вакцини від COVID

Міністерство охорони Здоров'я Ізраїлю змінило свої рекомендації щодо термінів проведення ревакцинації проти коронавірусу. Тепер третє щеплення можна проводити через три місяці після другої дози, а не через п'ять місяців, як рекомендувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel

Видання зазначає, що нове керівництво розходиться з більшістю інших країн світу, які як і раніше рекомендують одержувачам вакцини мРНК чекати 5-6 місяців для ревакцинації.

"Судячи з усього, цей план покликаний дати Ізраїлю перевагу в боротьбі зі штамом "Омікрон", який здатний долати деякий захист вакцини", - йдеться в повідомленні.