В Ізраїлі дозволили вакцинацію від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років

В Ізраїлі з 1 серпня почнуть вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років. Третє щеплення зможуть зробити ті, хто отримав другу дозу не менше ніж за п'ять місяців до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За даними видання, генеральний директор МОЗ країни Нахман Аш попередив директорів лікарняних кас про необхідність підготовки третьої дози вакцини від коронавірусу для осіб старше 60 років починаючи з неділі, 1 серпня.

Міністр зазначив, що третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за п'ять місяців до цього. При цьому третій укол не зможуть отримати ті, хто вилікувався від COVID-19 і не був вакцинований.