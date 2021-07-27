В Ізраїлі дозволили вакцинацію від 19 дітей від 5 до 11 років в особливих випадках

Фото: в Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей з 5 років (Camilo Freedman / APHOTOGRAFIA / Getty Images)

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років в окремих випадках. Серед них, загроза смерті дитини при зараженні новим штамом COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Ізраїлю.

У відомстві поінформували керівництво лікарень та фондів охорони здоров'я про можливість вакцинації дітей від COVID-19 у віці від 5 до 11 років у певних випадках. Наприклад, якщо зараження новим штамом коронавірусу може призвести до важкої форми захворювання або навіть смерті.