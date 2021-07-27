ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі дозволили вакцинацію від 19 дітей від 5 до 11 років в особливих випадках

Новость на русском →
Єрусалим, Вівторок 27 липня 2021 21:17
В Ізраїлі дозволили вакцинацію від 19 дітей від 5 до 11 років в особливих випадках Фото: в Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей з 5 років (Camilo Freedman / APHOTOGRAFIA / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років в окремих випадках. Серед них, загроза смерті дитини при зараженні новим штамом COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Ізраїлю.

У відомстві поінформували керівництво лікарень та фондів охорони здоров'я про можливість вакцинації дітей від COVID-19 у віці від 5 до 11 років у певних випадках. Наприклад, якщо зараження новим штамом коронавірусу може призвести до важкої форми захворювання або навіть смерті.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав усіх жителів країни пройти повну вакцинацію від коронавірусу і засудив відмову від щеплень.

Зазначимо, на початку червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу - щеплення дозволили робити підліткам від 12 до 16 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус Вакцинація
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу