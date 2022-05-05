RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі

Фото: в Ізраїлі, в День незалежності, стався теракт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Ельада, коли в Ізраїлі святкували День незалежності, стався теракт. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали тяжкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Newsru.

Як відзначають очевидці, в центрі пролунали постріли.

За словами генерального директора національної служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", постраждалі отримали вогнепальні поранення. Ще пізніше він відзначив, що терористів, вочевидь, було двоє й їм вдалося втекти. Наразі правоохоронці розшукують їх.

На місці подій вже перебувають сили поліції та армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаІзраїль