В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі

Як відзначають очевидці, в центрі пролунали постріли.

За словами генерального директора національної служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", постраждалі отримали вогнепальні поранення. Ще пізніше він відзначив, що терористів, вочевидь, було двоє й їм вдалося втекти. Наразі правоохоронці розшукують їх.

На місці подій вже перебувають сили поліції та армії.