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В Ізраїлі стався новий теракт, є жертви

Фото: поліція Ізраїлю (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 29 березня, п'ять ізраїльтян були вбиті палестинським терористом під час стрілянини в харедімському (ультраортодоксальному) місті Бней-Брак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Перші повідомлення про стрілянину надійшли близько 20:00 на вулиці Ха-Шнаім. Одна людина була знайдена бездиханною в машині, ще двоє були застрелені на сусідньому тротуарі.

На відео, пізніше поширеному в соціальних мережах, видно, як нападник кричав арабською мовою і стріляв у перехожих з автомата на житловій вулиці.

Ще один ізраїльтянин був знайдений мертвим на вулиці Герцля, перпендикулярній вулиці Ха-Шнаім.

Пізніше стрілка застрелив співробітник поліції, який прибув на місце події на мотоциклі. Сам же офіцер отримай важкі поранення. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати. Таким чином він став п'ятою жертвою терориста.

Пізніше того, хто стріляв по людях упізнали. Ним виявився 27-річний Діа Хамарш з села Ябад, яке знаходиться на півночі Західного берега недалеко від Дженіна.

У 2015 році він був засуджений на шість місяців тюремного ув'язнення за торгівлю незаконною вогнепальною зброєю і зв'язок з терористичною групою. Він також незаконно працював на будівництві в Бней-Браку.

Ще одну людину поліція заарештувала на місці події за підозрою в пособництві стрілку. Пізніше правоохоронці затримали ще одного підозрюваного.

Нагадаємо, у неділю, 27 березня, терористи влаштували стрілянину в ізраїльському місті Хадера. Тоді було вбито двоє людей і ще вісім отримали поранення.

Ми також писали про те, що Ізраїль заблокував продаж шпигунського по Україні через Росію.

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Ізраїль