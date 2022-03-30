В Ізраїлі стався новий теракт, є жертви

У вівторок, 29 березня, п'ять ізраїльтян були вбиті палестинським терористом під час стрілянини в харедімському (ультраортодоксальному) місті Бней-Брак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Перші повідомлення про стрілянину надійшли близько 20:00 на вулиці Ха-Шнаім. Одна людина була знайдена бездиханною в машині, ще двоє були застрелені на сусідньому тротуарі.
На відео, пізніше поширеному в соціальних мережах, видно, як нападник кричав арабською мовою і стріляв у перехожих з автомата на житловій вулиці.
Ще один ізраїльтянин був знайдений мертвим на вулиці Герцля, перпендикулярній вулиці Ха-Шнаім.
Пізніше стрілка застрелив співробітник поліції, який прибув на місце події на мотоциклі. Сам же офіцер отримай важкі поранення. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати. Таким чином він став п'ятою жертвою терориста.
Пізніше того, хто стріляв по людях упізнали. Ним виявився 27-річний Діа Хамарш з села Ябад, яке знаходиться на півночі Західного берега недалеко від Дженіна.
У 2015 році він був засуджений на шість місяців тюремного ув'язнення за торгівлю незаконною вогнепальною зброєю і зв'язок з терористичною групою. Він також незаконно працював на будівництві в Бней-Браку.
Ще одну людину поліція заарештувала на місці події за підозрою в пособництві стрілку. Пізніше правоохоронці затримали ще одного підозрюваного.
Нагадаємо, у неділю, 27 березня, терористи влаштували стрілянину в ізраїльському місті Хадера. Тоді було вбито двоє людей і ще вісім отримали поранення.
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