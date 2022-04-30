В Ізраїлі стався новий теракт. Бойовики застрелили охоронця

На кадрах камери відеоспостереження з місця події видно, як синій автомобіль Suzuki під'їжджає до посту охорони, де чоловік на пасажирському сидінні відкрив вогонь. Потім стрілець і водій вийшли з машини і продовжили стріляти по посту охорони.

В Ізраїлі стався новий теракт (фото: twitter.com/OrHeller)

Медики констатували смерть чоловіка на місці події.

"Коли ми прибули на місце події, ми побачили чоловіка років двадцяти без свідомості з вогнепальними пораненнями, він не дихав і у нього не було пульсу", - сказав медик Томер Файн.

Аріель та інші поселення в цьому районі видали наказ про блокування через побоювання, що бойовики можуть знову атакувати.

Правоохоронці Ізраїлю почали блокувати дороги, оскільки поліція і військові ведуть масове полювання на бойовиків. Місцеві силовики заявили, що не знають, куди попрямував автомобіль після нападу.

Терористичне угруповання ХАМАС похвалило стрілянину, заявивши, що це була "героїчна операція" і "природна відповідь на злочини окупантів і їх поселенців". При цьому ХАМАС не стверджує, що його члени вчинили напад.

Нова атака сталася на тлі різкого зростання напруженості між Ізраїлем і палестинцями в останні тижні на тлі неодноразових терористичних атак в ізраїльських містах, в результаті яких загинули 14 осіб.