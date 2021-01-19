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В Ізраїлі продовжили локдаун до кінця січня. Для в'їзду в країну потрібен тест на COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Ізраїлю схвалив продовження чинного локдауну. Він діятиме щонайменше до 31 січня.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Також Кабінет по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення змінити правила в'їзду на територію Ізраїлю. Так, тепер всім в'їжджають необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в Ізраїль.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю і координатор по боротьбі з коронавірусом рекомендували продовжити режим карантину ще на два тижні. У свою чергу прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запропонував продовжити локдаун на 10 днів. Пропозицію глави уряду було прийнято одноголосно.

Так, згідно з карантинними обмеженнями, в Ізраїлі заборонена робота ресторанів і кафе, проте вони можуть доставляти продукцію на будинок. Також закриті школи і дитячі садки.

Також у закритому приміщенні можна збиратися в групу не більше п'яти осіб, а на відкритому повітрі - до 10 осіб. При цьому заборонено приймати гостей.

Крім того, жителям країни заборонено йти від місця проживання на більш ніж один кілометр.

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Локдаун, який діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був введений 27 грудня і повинен був закінчитися 9 січня.

Зазначимо, що Ізраїль є світовим лідером з вакцинації від коронавірусу. Вже щеплено понад 13% населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить посилення поточного карантину.

Крім того, в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.

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