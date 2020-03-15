В Ізраїлі пропонують створити уряд НС через пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пропонує створення національного уряду надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання "Новини Ізраїлю".

Зокрема, глава уряду запропонував лідеру партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганцу два варіанти управління країною у період епідемії коронавірусу: створити на півроку національний уряд надзвичайного стану або сформувати постійний уряд національної єдності з ротацією, при якій він буде прем'єр-міністром перші два роки, а Ганц - наступні два роки. Прем'єр послав Ганцу лист, однак той відповів на звернення ухильно.

"Нетаньяху, не намагайся всіх обдурити за рахунок виборців. Той, хто хоче єдності, не досягає перенесення суду в першій годині ночі, і посилає переговорну групу на зустріч, а не публікує "план єдності-НС" у пресі", - наводить видання відповідь лідера партії "Кахоль-Лаван".

Зокрема, мова йде про сьогоднішнє рішення окружного суду Єрусалима, який оголосив про перенесення початку судового процесу над головою уряду Ізраїлю на 24 травня.

"Зважаючи на розвиток ситуації з епідемією коронавірусу, прийнятих у зв'язку з цим заходів і оголошеним НС у судах, ми вирішили скасувати призначені слухання", - зазначено в рішенні суддів.

При цьому нове засідання призначене на 15:00 24 травня.

Підкреслимо також, сьогодні представники партій, обраних до Кнесету 23-го скликання, зустрінуться з президентом держави Реувеном Рівліном і повідомлять йому, кому рекомендують доручити формування коаліції.

Зазначено, що Рівлін поговорить з представниками всіх партій за один день.

Очікується, що президент Ізраїлю буде наполягати на початку переговорів між найбільшими партіями про створення екстреного уряду на тлі епідемії коронавірусу. Однією з розглянутих моделей є створення тимчасового Кабміну, який затвердить держбюджет і прийме необхідні законодавчі акти в умовах надзвичайної ситуації.

Варто додати, що в неділю після закінчення консультацій Рівлін звернеться до нації і оголосить про своє рішення.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що в Ізраїлі через поширення коронавірусу на карантин закривають школи і університети.

Як писало РБК-Україна раніше, 9 березня Ізраїль через новий коронавірус ввів обов'язковий карантин тривалістю у 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають у країну.