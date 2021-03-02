В Ізраїлі більше половини дорослого населення повністю вакцинували від COVID
Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
В Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
До 2 березня другу дозу вакцини Pfizer отримали 3 439 919 осіб (59 тисяч людей за останню добу). Першу дозу вкололи 4 772 078 (близько 43 тисяч осіб за добу).
Повний курс з двох щеплень пройшли вже 37% від усього населення країни і понад 52% дорослого (у віці від 16 років і старше).
Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.