В Ізраїлі більше половини дорослого населення повністю вакцинували від COVID

В Ізраїлі вже 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу. Це найбільший показник у світі.

До 2 березня другу дозу вакцини Pfizer отримали 3 439 919 осіб (59 тисяч людей за останню добу). Першу дозу вкололи 4 772 078 (близько 43 тисяч осіб за добу).

Повний курс з двох щеплень пройшли вже 37% від усього населення країни і понад 52% дорослого (у віці від 16 років і старше).