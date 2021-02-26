В Ізраїлі половина населення отримала одну дозу COVID-вакцини

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що близько половини населення країни вже щеплені першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона чоловік, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн прийняли обидві дози вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

Наголошується, що Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.