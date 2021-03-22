В Ізраїлі вже повністю вакцинували половину населення

Станом на ранок 22 березня, в Ізраїлі дві дози вакцини від коронавірусу отримали 50,2% населення. Країна є одним з лідерів за темпами вакцинації громадян у світі.

Всього у світі зроблено 447 003 353 щеплень. Найбільше - у США, де здійснили 124 481 412 уколів. 24,5% у Штатах отримали принаймні одну дозу вакцини, повністю вакциновано - 13,3%.

Нагадаємо, напередодні, 21 березня, в Ізраїлі розпочався четвертий етап пом'якшення карантину. Він передбачає проведення заходів на відкритому повітрі з істотною кількістю учасників.

Допускається проведення заходів з сидячими місцями без їжі та напоїв. В закритих приміщеннях до 5 тисяч місць можна заповнювати 75% місць або не більше 1000 чоловік, більше 5 тисяч місць - до 30% місць або не більше 3000 чоловік. На відкритих майданчиках до 10 тисяч місць можна заповнювати 75% місць, але не більше 3 тисяч осіб, понад 10 тисяч місць - до 30% місць, але не більше 5000 місць.

Раніше британська заморська територія Гібралтар першою в світі завершила вакцинацію від коронавірусу. Там прищепили все доросле населення. Близько 26 тисяч жителів території у віці від 18 років отримали обидві дози вакцини, яку доставляли з Великобританії. Загальне населення Гібралтару - 35 тисяч осіб.