В Ізраїлі підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

В Ізраїлі новим коронавірусом захворів чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії. Про це повідомляє Jerusalem Post.

У Медичному центрі "Шиба" заявили, що "другий ізраїльтянин, який повернувся до Ізраїлю з круїзного лайнера Diamond Princess в п'ятницю, дав позитивний результат тесту на вірус в неділю".

Хворий в даний час перебуває на карантині в лікарні. У медичному центрі також заявили, що він не заразився вірусом в Ізраїлі.

Нагадаємо, ізраїльського посла в Китаї Цві Хейфеца, який летів одним рейсом з Тель-Авіва в Сеул з туристами з Південної Кореї, у яких пізніше виявили новий коронавірус, помістили на карантин в Пекіні.

РБК-Україна писало, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросло на 202 і досягло показника 1402.

Крім того, зросла кількість жертв коронавіруса за межами Китаю. Померло 11 осіб. Смертельні випадки вже були зафіксовані в Японії, Південній Кореї, Італії, Франції, Ірані, на Філіппінах. У двох нових країнах виявлено коронавірус. Це - Ліван і Ізраїль. Всього хвороба була виявлена ​​в 28 країнах.