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В Ізраїлі скасовують карантин у школах. Всі діти будуть здавати тести на COVID

Автор: Артур Родивилов

Ізраїль з 27 січня скасовує карантин у дитячих садках і школах. Всі діти будуть робити два домашніх тести на коронавірус на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

Нова схема буде застосовуватися до учнів різного віку в дитячих садах, включаючи ясла, а також школах.

"Всі ізраїльські діти до 18 років будуть проходити тестування вдома, перед заняттями, два рази на тиждень - в неділю і в середу вранці. Якщо дитина інфікована, вона залишиться вдома до одужання. Таким чином, два рази на тиждень всі ізраїльські діти будуть проходити перевірку, а заняття будуть проходити у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителям Ізраїль почнуть роздавати безплатні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня.

Відзначимо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні.

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