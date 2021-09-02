В Ізраїлі зобов'яжуть дотримуватися карантину після контакту з COVID-хворими: названо умову

В Ізраїлі не отримали третю дозу вакцини зобов'яжуть дотримуватися карантину після контакту із зараженими коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
Рішення про це прийняло Міністерство охорони здоров'я країни. Воно набуде чинності 1 жовтня.
"Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення піддавати карантину після контакту із зараженим коронавірусом ізраїльтян, які не отримали третю, "бустерну" дозу вакцини", - йдеться в повідомленні.
На даний момент всі ізраїльтяни, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, звільнені від карантину після контакту з інфікованим.