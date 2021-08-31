В Ізраїлі виявили рекордну кількість нових COVID-заражень з початку пандемії

Зазначено, що найбільше тестувань було проведено серед дітей напередодні нового навчального року.

Після отримання результатів з'ясувалося, що більшість виявлених нових заражень припадає саме на неповнолітніх.

Місцеві ЗМІ зазначають, що влада не робила жодних оголошень щодо скасування чи відтермінування початку навчання у школах.

Варто зазначити, що в останнє Ізраїль фіксував рекордну кількість випадків коронавірусу 18 січня. Тоді було зареєстровано 10 118 випадків.

За останніми даними, у країні наразі налічується 83 542 COVID-хворих, з яких 1 120 перебувають у лікарнях.

Від початку пандемії від коронавірусу в Ізраїлі померли 7 043 людини, 500 з яких - за поточний місяць.