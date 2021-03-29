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В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Біологи виявили новий штам коронавірусу, який виник на території Ізраїлю в кінці осені 2020 року. Від інших різновидів вірусу він відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.

Опис вірусу вчені опублікували на medRxiv.

Зазначимо, статті, опубліковані на medRxiv - не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

"Штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні", - йдеться в описі.

За даними біологів, ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції.

Нагадаємо, співробітники спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно, Чехія, виявили новий штам коронавірусу. Тривають дослідження нового штаму.

Крім того, голова МОЗ України заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні.

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