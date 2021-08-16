В Ізраїлі за тиждень третю дози вакцини від коронавірусу отримали понад мільйон осіб

Через тиждень після початку в Ізраїлі прищепної кампанії третьою дозою вакцини від коронавірусу кількість отримали третій укол перевищила мільйон осіб. Це більш ніж половина щеплених ізраїльтян старше 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Ізраїлю .

"Мільйон громадян взяли відповідальність і за себе, і за своє оточення і вакцинувалися третьою дозою вакцини. Це відмінні дані і велике досягнення, але попереду у нас ще багато роботи", - заявив прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет.

За його словами, громадяни Ізраїлю стали першими у світі, хто отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. "Тільки так ми збережемо здоров'я і роботу. Якщо ви ще не вакцинувалися - йдіть прямо зараз", - закликав глава уряду.

У прес - службі прем'єра зазначили, що мільйон вакцинованих третьою дозою - це більш ніж половина 1,9 млн щеплених громадян старше 50 років, які зробили другий укол п'ять місяців тому.