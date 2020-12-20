В Ізраїлі розпочався перший етап вакцинації від COVID-19

У неділю, 20 грудня, в Ізраїлі почалася національна кампанія з вакцинації від COVID-19. На першому етапі будуть щеплені медичні працівники.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сьогодні в рамках кампанії щеплення отримають президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генерального штабу армії Авів Кохаві.

З понеділка, 21 грудня, в рамках першого етапу розпочнеться вакцинація людей старше 60 років і входять до групи ризику. На другому етапі щеплення отримають вчителі, соціальні працівники, а також ті, чия робота пов'язана з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, на третьому - решта населення Ізраїлю.

Нагадаємо, вчора в прямому ефірі вакцинувалася від коронавірусу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він став першим в країні, хто отримав щеплення від коронавірусу.

Крім того, уряд Ізраїлю оголосило всі країни світу "червоної" зони. По приїзду з них потрібно пройти двотижневу самоізоляцію або здати два негативних тестів на коронавірус.

Додамо, що на цьому тижні прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Він спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження COVID-19.