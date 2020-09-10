В Ізраїлі можуть посилити карантин через різке зростання заражень COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Ізраїлі можуть ввести додаткові обмежувальні заходи через швидке зростання кількості заражень COVID-19. Уряд Ізраїлю наразі обговорює, які заходи слід вводити напередодні наступаючих в Ізраїлі свят, наскільки жорсткими вони повинні бути.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За даними деяких ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наполягає на введенні режиму ізоляції на дві-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки. Прем'єр заявив, що йому повідомили про те, що Коронавірусние відділення в лікарнях завантажені і скоро перестануть справлятися з навантаженням.

Однак багато політиків вважають, що такий карантин зіпсує ізраїльтянам осінні свята. В Ізраїлі у вересні святкуватимуть Рош-ха-Шана, традиційний єврейський новий рік, потім Йом-Кіпур, один з найважливіших свят в іудаїзмі, а потім Суккот, ще один важливий єврейське свято.

В Ізраїлі за останню добу виявили більше 4 тисяч заражених коронавірусів, а за останній тиждень від COVID-19 померло 90 осіб.

З початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 144,6 тисяч заразилися, але майже 110 тисяч осіб вже одужали. На даний момент заражені 33,6 тисяч людей, більше 1 тисячі хворих померли.

Нагадаємо, що в Умані на коронавірус захворіли 8 хасидів-паломників, які приїхали на святкування Рош га-Шана.

На час паломництва Умань для хасидів з COVID-19 розгорнуть шпиталь.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі є інноваційна розробка, яка визначає наявність коронавірусу протягом 10 секунд і коштує 1 шекель (7-8 грн).