ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ізраїлі людей, які отримали другу дозу вакцини від COVID, звільнять від карантину

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі звільнять від карантину громадян, які отримають другу дозу вакцини від коронавірусу. Не дотримуватися вимог можна буде через тиждень після отримання другої дози препарату.

Популярні новини

Про це повідомляє Times of Israel.

В Ізраїлі завершують розробку так званого COVID-паспорта. Деталі його функціонування будуть розкриті в найближчі дні. Їх видаватимуть всім, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

Отримали дві дози препарату через тиждень після другої ін'єкції зможуть відвідувати різні культурні та інші заходи, які зараз недоступні для населення через карантин.

Зараз в Ізраїлі другу дозу вакцини отримали більше 255 тисяч осіб, а першу - 2,067 мільйона чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі у неділю, 17 січня, розпочався новий етап вакцинації від коронавірусу. Почали прищеплювати людей у віці від 45 років і старше.

Також, уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса