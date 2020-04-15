В Ізраїлі коронавірусом заразився новонароджений

В Ізраїлі коронавірус підтвердили у новонародженого, якому всього лише вісім днів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що хлопчик є наймолодшим пацієнтом з коронавірусом в країні.

На даний момент в Ізраїлі зафіксовано понад 12 тисяч випадків COVID-19, 126 з них летальні.

з 7 квітня в Ізраїлі ввели нові обмеження для жителів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Крім того, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії коронавірусу.