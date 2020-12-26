ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ізраїлі від коронавірусу прищепили вже більше 260 тисяч осіб

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі вакцину від коронавірусу отримали вже 266 тисяч осіб. За п'ятницю були щеплені 56 тисяч чоловік.

Популярні новини

Про це повідомляє Times of Israel.

За прогнозами уряду, протягом місяці зі старту кампанії вакцинації отримати першу дозу препарату Pfizer можуть 2,25 мільйона громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські власті сподіваються вийти на показник 150 тисяч вакцинованих на добу. Це дозволить до квітня прищепити більшість жителів країни.

Нагадаємо, сьогодні вакцинацію розпочали в трьох країнах Євросоюзу - Угорщини, Німеччини і Словаччини. У неділю повинна офіційно початися кампанія по прищепленню від коронавіруса у всьому Європейському союзі. Країни вже отримали перші партії вакцини Pfizer.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса