В Ізраїлі на карантин через коронавірус закривають всі навчальні заклади

В Ізраїлі через поширення коронавірусу в країні на карантин закривають школи та університети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Відповідне розпорядження надав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Однак на карантин не відправлятимуть спеціальні навчальні заклади та інтернати.

Також Нетаньягу закликав створити надзвичайний уряд національної єдності. Водночас, два провідних ультраправославних рабинів, Хаїм Каньєвський та Гершон Едельштайн, наказали школам Хареді та єшивам продовжувати навчання як завжди.

"Ультраправославні лідери проводять інтенсивні дискусії з Міністерством охорони здоров'я та Управлінням прем'єр-міністра, намагаючись офіційно звільнити їхні установи від розпорядження про закриття шкіл", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі в Ізраїлі підтверджено 109 випадків зараження коронавірусом. Тисячі людей перебувають на ізоляції.

Раніше міністр охорони здоров'я і медичної освіти Ірану оголосив, що школи і університети будуть закриті до кінця місяця у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні.

РБК-Україна писало, що влада Азербайджану прийняла рішення закрити всі вузи та школи в країні через побоювання поширення коронавірусу COVID-19.

Крім того, на карантин до 3 квітня відправили всі навчальні заклади в Україні.