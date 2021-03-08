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В Ізраїлі дозу COVID-вакцини отримали вже 5 мільйонів чоловік

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі 5 мільйонів чоловік отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Без щеплень ще мільйон дорослого населення.

Про це повідомляє Times of Israel.

П'ятимільйонним пацієнтом стала 34-річна вагітна жінка. Вона отримала першу дозу вакцини Pfizer в місті Петах-Тіква. При процесі був присутній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Тепер в Ізраїлі залишився мільйон осіб без першої дози вакцини від коронавірусу. В країні планували спочатку вакцинувати шість мільйонів чоловік дорослого населення. Нетаньяху сподівається, що залишилися зможуть отримати свою щеплення до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль в рамках кампанії з вакцинації від COVID почав вакцинувати палестинських арабів, які проживають в країні, але не мають статусу постійного жителя. Очікується, що щеплення отримають близько 100 000 чоловік.

Нагадаємо, що Ізраїль дозволив в'їзд для іноземців. РБК-Україна писало про правила та умови, які необхідно дотримуватися, щоб потрапити в цю країну.

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Новини України Ізраїльвакцина від коронавірусу
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