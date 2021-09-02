В Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей 6-12 років через два місяці

В Ізраїлі планують почати вакцинувати дітей 6-12 років. Вакцинацинальна кампанія може початися через два місяці.

Беннет провів зустріч з підлітками в соціальній мережі TikTok та відповів на запитання підлітків. Він розповів про те, що таке вакцина проти коронавірусу і як вона працює.

"Я думаю, що протягом двох місяців ми отримаємо дозвіл на вакцинацію дітей у віці від 6 до 12 років", - заявив Беннет.