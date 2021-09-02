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В Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей 6-12 років через два місяці

Автор: Анастасія Рокитна

В Ізраїлі планують почати вакцинувати дітей 6-12 років. Вакцинацинальна кампанія може початися через два місяці.

Про це заявив голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

Беннет провів зустріч з підлітками в соціальній мережі TikTok та відповів на запитання підлітків. Він розповів про те, що таке вакцина проти коронавірусу і як вона працює.

"Я думаю, що протягом двох місяців ми отримаємо дозвіл на вакцинацію дітей у віці від 6 до 12 років", - заявив Беннет.

Нагадаємо, в Ізраїлі невакцинованих вчителів і лікарів не пустять на роботу.

Крім того, в Ізраїлі класи, де вакциновано менше 70% дітей, переведуть на дистанційку.

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ВакцинаціяІзраїль